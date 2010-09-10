Работа курьером

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3062
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Работа курьером

Сообщение zevc » 23 минуты назад

Мне сказали, что в парке «Партнер» от Сервиса Яндекс можно работать курьером на хороших условиях. Может, кто-то уже работает или работал? Расскажите, какие преимущества есть, уж очень хочется мне узнать стоит вообще идти туда работать или нет.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей