Сообщение zevc » Сегодня, 13:13

Мне сказали, что в парке «Партнер» от Сервиса Яндекс можно работать курьером на хороших условиях. Может, кто-то уже работает или работал? Расскажите, какие преимущества есть, уж очень хочется мне узнать стоит вообще идти туда работать или нет.