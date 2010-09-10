Работа курьером

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Работа курьером

Сообщение zevc » Сегодня, 13:13

Мне сказали, что в парке «Партнер» от Сервиса Яндекс можно работать курьером на хороших условиях. Может, кто-то уже работает или работал? Расскажите, какие преимущества есть, уж очень хочется мне узнать стоит вообще идти туда работать или нет.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Работа курьером

Сообщение klonik » Сегодня, 17:29

Так вся информация есть на официальном сайте https://park-partner.ru мне кажется. У меня знакомый есть, который работает курьером. Ему нравится, потому что нет вышестоящего руководство и не тычем сдавать отчётность быстрее. Так-то он офисный работник, но ушел курьером работать. Потому что есть моментальные выплаты без задержек и ограничений через приложение Jump Taxi. Свободный график работы, возможность самостоятельно выбирать время выхода на смену. Получение бонусов при выполнении определённого количества заказов. Еженедельные цели и бонусы, активная техническая поддержка. Отсутствие часовых простоев в тарифах Экспресс и Грузовой и есть максимальное количество заказов. Мне кажется, неплохо можно заработать если к такой работе подойти с умом.
