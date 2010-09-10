Все темы про ЭТО + автошколы, законы …



Особенности сервиса

Проверка штрафов: Возможность быстрой проверки наличия штрафов по государственному номеру автомобиля, свидетельству о регистрации транспортного средства (СТС) и водительскому удостоверению.

Официальные источники: Данные берутся непосредственно из государственных источников, таких как ГИС ГМП, ГИБДД, Казначейство РФ, ФССП, МАДИ, АМПП и ДИТ Москвы.

Оплата онлайн: Удобная система оплаты штрафов онлайн с гарантией погашения и отправкой квитанций на электронную почту.

Уведомления: Автоматические уведомления о новых штрафах и сроках оплаты, что позволяет избежать просрочки и начисления пеней.

Безопасность: Гарантия правильного формирования квитанции и безопасности платежей.

Преимущества использования

Экономия времени: Быстрая проверка и оплата штрафов в одном месте.

Удобство: Возможность оплаты несколькими способами, включая банковские карты и электронные кошельки.

Актуальность информации: Обновленные данные из официальных источников обеспечивают точность информации.

Помощь в оспаривании штрафов: Сервис предоставляет инструменты для подачи жалоб и консультаций по вопросам штрафов.

Как пользоваться сервисом

Регистрация: Создать аккаунт на сайте или войти через социальные сети.

Проверка штрафов: Ввести данные автомобиля и водителя для проверки наличия штрафов.

Оплатить штраф: Выбрать подходящий способ оплаты и подтвердить операцию.

Получить уведомление: Получить уведомление о новом штрафе и сроки оплаты.



