Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3065
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:19

Девочки, подскажите, пожалуйста! Мой муж последнее время жалуется на частые позывы в туалет по ночам, плюс какой-то дискомфорт внизу живота. Врач сказал, что это может быть связано с простатой. Кто-то сталкивался с подобным? Есть ли какие-то эффективные средства для облегчения таких симптомов?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3065
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:39

Здравствуйте! Да, я знакома с этой проблемой не понаслышке – у моего мужа была похожая ситуация. Врач нам посоветовал комплексный подход, и одним из назначений было специальное средство. Можете узнать подробнее о препарате, который действительно помог справиться с частым мочеиспусканием и дискомфортом. Буквально через пару недель приёма муж стал чувствовать себя намного лучше, ночью спит спокойно. Конечно, важно проконсультироваться с врачом, но этот вариант стоит рассмотреть обязательно!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя