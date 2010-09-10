Спецодежда
Спецодежда
Девочки, подскажите, пожалуйста! Ищу надежного поставщика строительных материалов в Иркутске для своего небольшого бизнеса. Нужны хорошие цены и стабильные поставки. Может, кто-то работает с проверенными компаниями и может посоветовать?
Re: Спецодежда
Привет! Я сама долго искала подходящего поставщика и остановилась на одном отличном варианте. Советую посмотреть здесь btg-opt.ru, там действительно выгодные условия для оптовых закупок. У них широкий ассортимент строительных материалов, лакокрасочной продукции и спецодежды. Работаю с ними уже полгода, и ни разу не было проблем с качеством или сроками доставки. Цены приятно удивляют, особенно при регулярных заказах!
