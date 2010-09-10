Покупка пвз Wildberries
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Покупка пвз Wildberries
Всем привет! сориентируйте, пожалуйста, где можно найти объявления о приобретении или продаже пункта выдачи Вайлдберриз? Может, знаете, какие документы нужны для продажи?
