Покупка пвз Wildberries

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Сегодня, 11:22

Всем привет! сориентируйте, пожалуйста, где можно найти объявления о приобретении или продаже пункта выдачи Вайлдберриз? Может, знаете, какие документы нужны для продажи?
