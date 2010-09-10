Покупка пвз Wildberries

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3069
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка пвз Wildberries

Сообщение zevc » Сегодня, 11:22

Всем привет! сориентируйте, пожалуйста, где можно найти объявления о приобретении или продаже пункта выдачи Вайлдберриз? Может, знаете, какие документы нужны для продажи?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3069
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка пвз Wildberries

Сообщение klonik » Сегодня, 19:31

Добрый день! Несколько месяцев назад занимались таким вопросом. Довольно быстро удалось решить его при помощи этого сервиса https://pvzbutik.ru/wb. Из основных документов подготовьте договор аренды помещения, акты приема-передачи, документы на оборудование, лицензии при наличии, подтверждение отсутствия задолженностей перед подрядчиками и ВБ.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость