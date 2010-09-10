Сообщение zevc » Сегодня, 13:32

Подарили мне мастер-класс по гончарному делу. Сходила и поняла что это то, чем я бы хотела заниматься всегда. Куда идти? Студия, куда я ходила, предлагает всего один вариант, то есть второй раз туда мне смысла идти нет. Уже думаю проситься на производство…