Гончарное дело
Подарили мне мастер-класс по гончарному делу. Сходила и поняла что это то, чем я бы хотела заниматься всегда. Куда идти? Студия, куда я ходила, предлагает всего один вариант, то есть второй раз туда мне смысла идти нет. Уже думаю проситься на производство…
