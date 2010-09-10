Гончарное дело
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Гончарное дело
Подарили мне мастер-класс по гончарному делу. Сходила и поняла что это то, чем я бы хотела заниматься всегда. Куда идти? Студия, куда я ходила, предлагает всего один вариант, то есть второй раз туда мне смысла идти нет. Уже думаю проситься на производство…
Re: Гончарное дело
Ну, допустим, на производство вас никто не пустит. Там мало желания, нужно еще и знания иметь, гончарному делу учатся точно так же, как и другой профессии. А вот сюда https://spb.kolokol.school/?set_city=false сходить можете, отличный вариант. У них занятия разные, проходят постоянно. Плюс программы всегда меняются, то есть будет из чего выбрать. И цены лояльные, даже если постоянно ходить, то не накладно получается.
