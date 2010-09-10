Эффективные способы перевозки кабеля в барабанах
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Эффективные способы перевозки кабеля в барабанах
Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать перевозку тяжёлых кабельных барабанов? Слышала, что для этого используют специальную технику, но не знаю, какую именно выбрать и на что обратить внимание.
Re: Эффективные способы перевозки кабеля в барабанах
Для транспортировки кабельных барабанов я рекомендую использовать кран-манипулятор – это универсальное решение, которое совмещает возможности крана и грузовика. Такая техника позволяет быстро и безопасно погрузить, перевезти и разгрузить тяжёлые барабаны без привлечения дополнительного оборудования. Подробнее об этом можно узнать здесь https://relasko.ru/publ/ehffektivnye_sp ... /1-1-0-403 , где описаны все преимущества такого способа перевозки.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость