Какие материалы лучше подходят для уличного баннера
Подскажите, пожалуйста, какие материалы считаются наиболее долговечными для изготовления уличных баннеров? Хочу заказать рекламу для своего магазина, но боюсь, что баннер быстро выцветет или порвётся от ветра и дождя.
Re: Какие материалы лучше подходят для уличного баннера
Я недавно тоже столкнулась с этим вопросом, когда открывала кофейню. Оказалось, что для улицы идеально подходит виниловая баннерная ткань плотностью от 440 г/м². Она не боится дождя, снега и солнца. Мой баннер висит уже полгода и выглядит как новый! Подробную информацию о разных типах материалов я нашла здесь https://sport-weekend.com/kakie-materia ... annera.htm , очень помогло сделать правильный выбор.
