Какие материалы лучше подходят для уличного баннера

zevc
Сообщения: 3069
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Какие материалы лучше подходят для уличного баннера

Сообщение zevc » Сегодня, 16:32

Подскажите, пожалуйста, какие материалы считаются наиболее долговечными для изготовления уличных баннеров? Хочу заказать рекламу для своего магазина, но боюсь, что баннер быстро выцветет или порвётся от ветра и дождя.
klonik
Сообщения: 3069
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Какие материалы лучше подходят для уличного баннера

Сообщение klonik » Сегодня, 16:45

Я недавно тоже столкнулась с этим вопросом, когда открывала кофейню. Оказалось, что для улицы идеально подходит виниловая баннерная ткань плотностью от 440 г/м². Она не боится дождя, снега и солнца. Мой баннер висит уже полгода и выглядит как новый! Подробную информацию о разных типах материалов я нашла здесь https://sport-weekend.com/kakie-materia ... annera.htm , очень помогло сделать правильный выбор.
