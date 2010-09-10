Сообщение zevc » Сегодня, 16:32

Подскажите, пожалуйста, какие материалы считаются наиболее долговечными для изготовления уличных баннеров? Хочу заказать рекламу для своего магазина, но боюсь, что баннер быстро выцветет или порвётся от ветра и дождя.