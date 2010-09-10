Сообщение Изаура » Сегодня, 11:24

Уважаемые форумчане, в поиске игрового аппарата до 90к, но только не б/у. От Техно и Инфинекса устала, хочется чего-то другого.

Сейчас думаю между двумя вариантами. Первый — Xiaomi 14 Ultra. Характеристики вроде мощные: Snapdragon 8 Gen 3, оперативка 12 ГБ и 256 ГБ встроенной, экран с частотой 120 Гц. Говорят, система охлаждения в нём действительно продуманная, но почти все предложения на рынке — с солидным пробегом.

Второй кандидат — Poco F6. Тут тоже процессор топового уровня, ёмкий аккумулятор на 5000 мАч и очень быстрая затяжка на 67 Вт. Однако натыкаюсь на противоречивые мнения: кто-то хвалит, а кто-то ругает за прошивку.

В общем, сижу в раздумьях. Может, кто из вас пользовался этими моделями и поделится реальным опытом? Или посоветует другую крепкую модель в этом сегменте? Для меня главное — стабильная работа без глюков, качественная графика в играх и обязательный экран с 120 Гц.