В поиске игрового аппарата до 90к
Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.
В поиске игрового аппарата до 90к
Уважаемые форумчане, в поиске игрового аппарата до 90к, но только не б/у. От Техно и Инфинекса устала, хочется чего-то другого.
Сейчас думаю между двумя вариантами. Первый — Xiaomi 14 Ultra. Характеристики вроде мощные: Snapdragon 8 Gen 3, оперативка 12 ГБ и 256 ГБ встроенной, экран с частотой 120 Гц. Говорят, система охлаждения в нём действительно продуманная, но почти все предложения на рынке — с солидным пробегом.
Второй кандидат — Poco F6. Тут тоже процессор топового уровня, ёмкий аккумулятор на 5000 мАч и очень быстрая затяжка на 67 Вт. Однако натыкаюсь на противоречивые мнения: кто-то хвалит, а кто-то ругает за прошивку.
В общем, сижу в раздумьях. Может, кто из вас пользовался этими моделями и поделится реальным опытом? Или посоветует другую крепкую модель в этом сегменте? Для меня главное — стабильная работа без глюков, качественная графика в играх и обязательный экран с 120 Гц.
Re: В поиске игрового аппарата до 90к
Если ищешь стабильность без глюков и топовый экран, но не готов к б/у, стоит посмотреть в сторону флагманов на чистой системе, например, Google Pixel 10 Pro 16/128GB может быть интересной альтернативой. Он не позиционируется как игровой, но его железо справляется на отлично: кастомный чип Tensor G5, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и экран LTPO OLED с частотой 120 Гц — это обеспечивает максимальную плавность в играх и интерфейсе. Графический ускоритель нового поколения тянет тяжелые проекты, а пассивное охлажение эффективно, потому что чип оптимизирован под систему. Плюс гарантированные обновления и отсутствие лагов в чистом Android — это то, чего часто не хватает китайским моделям. Для твоих задач (стабильность, графика, 120 Гц) — очень достойный вариант в этом бюджете.
Re: В поиске игрового аппарата до 90к
Большое спасибо за подробный обзор! Очень полезная инфа, как раз думала над игровым смартфоном. Впечатляет, что даже после долгих игровых сессий не греется - это реально важно. Выглядит заманчиво, особенно с такими характеристиками. Обязательно рассмотрю этот вариант!
