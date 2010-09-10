Экспертиза
Экспертиза
Сколько стоит экспертиза автомобиля после ДТП, может быть кто-то обращался? Также буду вам признательна если вы мне подскажите куда лучше всего обращаться, кто проводит подобные экспертизы и недорого? Если вы знаете, буду вам очень признательна за предоставленную информацию.
