Экспертиза

Сообщение klonik » Сегодня, 16:05

Сколько стоит экспертиза автомобиля после ДТП, может быть кто-то обращался? Также буду вам признательна если вы мне подскажите куда лучше всего обращаться, кто проводит подобные экспертизы и недорого? Если вы знаете, буду вам очень признательна за предоставленную информацию.
