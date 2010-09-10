Экспертиза

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Экспертиза

Сообщение klonik » Вчера, 16:05

Сколько стоит экспертиза автомобиля после ДТП, может быть кто-то обращался? Также буду вам признательна если вы мне подскажите куда лучше всего обращаться, кто проводит подобные экспертизы и недорого? Если вы знаете, буду вам очень признательна за предоставленную информацию.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Экспертиза

Сообщение zevc » Вчера, 21:19

Я вам советую по поводу экспертизы после ДТП обратиться в «Региональное сообщество судебных экспертов» https://экспертиза-росэ.рф . По крайней мере они занимаются экспертизами и исследованиями. Я несколько раз к ним обращалась за экспертизами, на самом деле отличные услуги они предоставляют. А, по поводу стоимости экспертизы автомобиля после ДТП все зависит от типа заключения и дополнительных услуг. Если нужно заключение о рыночной стоимости ТС (для нотариуса) рассчитывайте, что меньше 2500 рублей не выйдет. Заключение рыночной стоимости ТС (досудебное, для банка и прочих) от 3500 рублей, заключение рыночной стоимости ТС (для суда) от 45000 руб. Экспертиза качества ремонта от 10000 рублей. Заключение о величине утраты товарной стоимости ТС может обойтись от 3500 рублей, а вот заключение с расчетом материального ущерба — от 13000 рублей. Все индивидуально, поэтому советую вам обратиться к менеджерам компании для уточнения всех деталей.
