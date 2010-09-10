Экспертиза
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Экспертиза
Сколько стоит экспертиза автомобиля после ДТП, может быть кто-то обращался? Также буду вам признательна если вы мне подскажите куда лучше всего обращаться, кто проводит подобные экспертизы и недорого? Если вы знаете, буду вам очень признательна за предоставленную информацию.
Re: Экспертиза
Я вам советую по поводу экспертизы после ДТП обратиться в «Региональное сообщество судебных экспертов» https://экспертиза-росэ.рф . По крайней мере они занимаются экспертизами и исследованиями. Я несколько раз к ним обращалась за экспертизами, на самом деле отличные услуги они предоставляют. А, по поводу стоимости экспертизы автомобиля после ДТП все зависит от типа заключения и дополнительных услуг. Если нужно заключение о рыночной стоимости ТС (для нотариуса) рассчитывайте, что меньше 2500 рублей не выйдет. Заключение рыночной стоимости ТС (досудебное, для банка и прочих) от 3500 рублей, заключение рыночной стоимости ТС (для суда) от 45000 руб. Экспертиза качества ремонта от 10000 рублей. Заключение о величине утраты товарной стоимости ТС может обойтись от 3500 рублей, а вот заключение с расчетом материального ущерба — от 13000 рублей. Все индивидуально, поэтому советую вам обратиться к менеджерам компании для уточнения всех деталей.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя