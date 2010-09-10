Поиск предков

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Поиск предков

Сообщение klonik » Вчера, 18:35

Подскажите, пожалуйста, как найти информацию о своих предках, если они жили в разных странах Европы? Хочется восстановить полную картину семейной истории, но не знаю, с чего начать поиски.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Поиск предков

Сообщение zevc » Вчера, 21:55

Я тоже столкнулась с этой задачей и нашла отличное решение! Обратилась к специалистам, которые занимаются генеалогическими исследованиями по всей Европе и России. Они помогли мне собрать документы из архивов разных стран, восстановить связи между поколениями. Подробнее об услугах можно узнать на https://eurogenealogy.com/ru , там есть вся информация о методах работы и примеры успешных проектов.
