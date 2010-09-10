Покупка недвижимости
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка недвижимости
Подскажите, где найти хорошую недвижимость на Новорижском направлении? Интересуют современные дома с хорошей инфраструктурой, желательно в проверенных коттеджных поселках.
Re: Покупка недвижимости
Я недавно искала дом для семьи и нашла отличный вариант через https://www.alleyadom.ru , там представлена элитная недвижимость на Новой Риге. Удобно, что можно сразу посмотреть разные варианты: и дома, и таунхаусы, и участки. Консультанты помогли подобрать именно то, что нужно было моей семье по расположению и бюджету.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя