Покупка недвижимости

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3073
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка недвижимости

Сообщение klonik » Вчера, 18:41

Подскажите, где найти хорошую недвижимость на Новорижском направлении? Интересуют современные дома с хорошей инфраструктурой, желательно в проверенных коттеджных поселках.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3073
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка недвижимости

Сообщение zevc » Вчера, 21:25

Я недавно искала дом для семьи и нашла отличный вариант через https://www.alleyadom.ru , там представлена элитная недвижимость на Новой Риге. Удобно, что можно сразу посмотреть разные варианты: и дома, и таунхаусы, и участки. Консультанты помогли подобрать именно то, что нужно было моей семье по расположению и бюджету.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя