Строительство дома

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Строительство дома

Сообщение klonik » Вчера, 19:54

Девочки, а какая есть надежная компания, которая занимается строительством, проектированием и производством загородных домов? Хотим с супругом построить небольшой домик, вот и не знаем к кому лучше всего обратиться. Если вы знаете, подскажите надежную компанию, которая качественно возводит дома?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Строительство дома

Сообщение zevc » Вчера, 20:50

Я вам могу посоветовать компанию ASK HOME, вот официальный сайт компании https://askhome.me , где вы можете узнать всю информацию про предлагаемые услуги. Единственное, компания использует в строительстве такие технологии как клеёный брус и фахверк. Ну, если вы обратитесь в компанию они вам обязательно все расскажут. Тем более специалисты квалифицированные, прекрасно разбираются в вопросах строительства и отзывов об этой компании очень много на самом деле. Тем более строительная компания на рынке работает более 10 лет и предлагает свои услуги. Если вы обратитесь в эту компанию, сможете заказать проектирование, производство, строительство и проведение инженерных коммуникаций. Самое главное, что все осуществляется в рамках одной компании, что позволяет минимизировать ошибки и сократить сроки строительства и сэкономить ваши же денежные средства.
