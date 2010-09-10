Строительство дома
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Строительство дома
Девочки, а какая есть надежная компания, которая занимается строительством, проектированием и производством загородных домов? Хотим с супругом построить небольшой домик, вот и не знаем к кому лучше всего обратиться. Если вы знаете, подскажите надежную компанию, которая качественно возводит дома?
Re: Строительство дома
Я вам могу посоветовать компанию ASK HOME, вот официальный сайт компании https://askhome.me , где вы можете узнать всю информацию про предлагаемые услуги. Единственное, компания использует в строительстве такие технологии как клеёный брус и фахверк. Ну, если вы обратитесь в компанию они вам обязательно все расскажут. Тем более специалисты квалифицированные, прекрасно разбираются в вопросах строительства и отзывов об этой компании очень много на самом деле. Тем более строительная компания на рынке работает более 10 лет и предлагает свои услуги. Если вы обратитесь в эту компанию, сможете заказать проектирование, производство, строительство и проведение инженерных коммуникаций. Самое главное, что все осуществляется в рамках одной компании, что позволяет минимизировать ошибки и сократить сроки строительства и сэкономить ваши же денежные средства.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя