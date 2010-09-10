Подскажите

zevc
Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 09:25

Оказывается, что есть разные крепежные материалы. Они отличаются по видам, материалами и еще по применению. Может, кто-то знают какие крепежные материалы чаще всего применяют для дерева? Если вы работаете с деревом, какие материалы используете чаще всего?
klonik
Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 09:35

Да, сейчас крепежных материалов на самом деле очень много. Если вы хотите о них узнать подробнее, сможете сделать на этой странице https://rusbetonplus.ru/instrumenty-i-m ... rimenenie/ . А так для дерева в основном применяются гвозди, шурупы по дереву, саморезы с острым концом. Гвозди, шурупы, саморезы обеспечивает надёжное соединение деталей, что важно для долговечности конструкции. Шурупы по дереву имеют крупную резьбу и острый шейк, что позволяет легко ввинчивать их в древесину, упрощая процесс монтажа. Самое главное, что есть сейчас разнообразие видов крепежа позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от типа работ и требований к конструкции, например, саморезы с острым концом обеспечивают быстрое и надёжное крепление.
