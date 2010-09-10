Сообщение zevc » Сегодня, 09:25

Оказывается, что есть разные крепежные материалы. Они отличаются по видам, материалами и еще по применению. Может, кто-то знают какие крепежные материалы чаще всего применяют для дерева? Если вы работаете с деревом, какие материалы используете чаще всего?