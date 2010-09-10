Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3078
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:51

В последнее время сил вообще ни на что не хватает, а работы только прибавляется. Уже и витаминчики пила, и режим вроде наладила, но все равно какая-то апатия и рассеянность. Может, кто-то знает средство, что реально помогает привести себя в тонус? Сталкивался кто?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость