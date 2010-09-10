Подскажите
В последнее время сил вообще ни на что не хватает, а работы только прибавляется. Уже и витаминчики пила, и режим вроде наладила, но все равно какая-то апатия и рассеянность. Может, кто-то знает средство, что реально помогает привести себя в тонус? Сталкивался кто?
