klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:59

Кто принимал противовирусный препарат «Рафамин»? Мне бы хотелось узнать у вас насколько эффективный препарат? А также очень интересно, какой состав у него и какие есть противопоказания? Сейчас самый пик заболевания, мне не очень хочется заболеть и поэтому хочу пропить противовирусный препарат.
