Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Кто принимал противовирусный препарат «Рафамин»? Мне бы хотелось узнать у вас насколько эффективный препарат? А также очень интересно, какой состав у него и какие есть противопоказания? Сейчас самый пик заболевания, мне не очень хочется заболеть и поэтому хочу пропить противовирусный препарат.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость