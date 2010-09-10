Сообщение klonik » Сегодня, 17:59

Кто принимал противовирусный препарат «Рафамин»? Мне бы хотелось узнать у вас насколько эффективный препарат? А также очень интересно, какой состав у него и какие есть противопоказания? Сейчас самый пик заболевания, мне не очень хочется заболеть и поэтому хочу пропить противовирусный препарат.