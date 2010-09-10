Подскажите

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 17:59

Кто принимал противовирусный препарат «Рафамин»? Мне бы хотелось узнать у вас насколько эффективный препарат? А также очень интересно, какой состав у него и какие есть противопоказания? Сейчас самый пик заболевания, мне не очень хочется заболеть и поэтому хочу пропить противовирусный препарат.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:37

«Рафамин» очень хороший и эффективный противовирусный препарат. Мы с семьей всегда пропиваем перед простудами и, если заболеваем, протекает все гораздо легче. Ничего плохого сказать не могу, только нужно принимать строго по инструкции. Если вы хотите больше узнать информации о данном лекарственном препарате, то вы можете на официальной странице https://rafamin.ru/ узнать. Можно проконсультироваться насчет препарата с врачами. По крайней мере данный препарат очень хорошо рекомендуется врачами терапевтами. При чем его можно принимать до простуды и в период заболевания. Но, мне кажется, насчет этого вам нужно будет обязательно обратиться к врачам для уточнения всей информации насчет приема данного препарата.
