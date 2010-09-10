Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 3078 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 18:09 Ребят, приветствую! Кто может посоветовать действенное средство от кашля? Слышу рекламу про ренгалин, можете что-нибудь сказать в его защиту? Спасибо! Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 3078 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 21:45 Добрый вечер! На самом деле, достаточно действенно средство от кашля. Это комбинированный препарат https://rengalin.ru/ , который используется для лечения острых респираторных заболеваний, аллергии и воспалительных процессов дыхательных путей. Он помогает уменьшить воспаление, снять спазмы и улучшить иммунитет. Так что смело берите его и выздоравливайте! Вернуться к началу

