Подскажите
Ребят, приветствую! Кто может посоветовать действенное средство от кашля? Слышу рекламу про ренгалин, можете что-нибудь сказать в его защиту? Спасибо!
Re: Подскажите
Добрый вечер! На самом деле, достаточно действенно средство от кашля. Это комбинированный препарат https://rengalin.ru/ , который используется для лечения острых респираторных заболеваний, аллергии и воспалительных процессов дыхательных путей. Он помогает уменьшить воспаление, снять спазмы и улучшить иммунитет. Так что смело берите его и выздоравливайте!
