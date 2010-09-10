Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3078
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:09

Ребят, приветствую! Кто может посоветовать действенное средство от кашля? Слышу рекламу про ренгалин, можете что-нибудь сказать в его защиту? Спасибо!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3078
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:45

Добрый вечер! На самом деле, достаточно действенно средство от кашля. Это комбинированный препарат https://rengalin.ru/ , который используется для лечения острых респираторных заболеваний, аллергии и воспалительных процессов дыхательных путей. Он помогает уменьшить воспаление, снять спазмы и улучшить иммунитет. Так что смело берите его и выздоравливайте!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость