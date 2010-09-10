Медицинские укладки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Медицинские укладки
Необходимо обновить оснащение процедурного кабинета в соответствии с последними нормативами. Пожалуйста, где можно подобрать и заказать готовый, правильно укомплектованный комплект для оказания неотложной помощи, чтобы не формировать его вручную и гарантировать соответствие всем требованиям?
Вам необходима готовая стерильная парентеральная укладка, которая содержит все необходимые инструменты и средства для экстренного проведения внутривенных манипуляций и профилактики инфекционных осложнений в критической ситуации. Такие наборы разработаны с учетом строгих медицинских стандартов, то есть любой не подойдет. Смотрите у поставщика медицинских изделий, подбирайте именно под свою деятельность.
