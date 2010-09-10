Сообщение klonik » Вчера, 18:46

Необходимо обновить оснащение процедурного кабинета в соответствии с последними нормативами. Пожалуйста, где можно подобрать и заказать готовый, правильно укомплектованный комплект для оказания неотложной помощи, чтобы не формировать его вручную и гарантировать соответствие всем требованиям?