Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Сломался экскаватор на объекте, выпадаем из графика. Нужно срочно найти замену — экскаватор-погрузчик (типа JCB или аналог) на 7-10 дней. Посоветуйте проверенную компанию, которая работает четко: чтобы техника была исправная, с оператором или без, и привезли/забрали по графику. Кто недавно арендовал и остался доволен?
Re: Спецтехника
Рекомендую эту https://msc-ts.com/ компанию, мы с ней сотрудничали и остались довольны. У них свой парк техники, включая экскаваторы разных марок - SANY, Zoomlion и другие. Сами отслеживают техническое состояние техники. Работают с договором, где прописывают полную ответственность, что для генподряда важно. Технику можно взять как с экипажем (у них есть штат аттестованных операторов), так и без.
