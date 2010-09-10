Сообщение zevc » Вчера, 16:31

Сломался экскаватор на объекте, выпадаем из графика. Нужно срочно найти замену — экскаватор-погрузчик (типа JCB или аналог) на 7-10 дней. Посоветуйте проверенную компанию, которая работает четко: чтобы техника была исправная, с оператором или без, и привезли/забрали по графику. Кто недавно арендовал и остался доволен?