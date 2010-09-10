Спецтехника

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Спецтехника

Сообщение zevc » Вчера, 16:31

Сломался экскаватор на объекте, выпадаем из графика. Нужно срочно найти замену — экскаватор-погрузчик (типа JCB или аналог) на 7-10 дней. Посоветуйте проверенную компанию, которая работает четко: чтобы техника была исправная, с оператором или без, и привезли/забрали по графику. Кто недавно арендовал и остался доволен?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Спецтехника

Сообщение klonik » Вчера, 22:16

Рекомендую эту https://msc-ts.com/ компанию, мы с ней сотрудничали и остались довольны. У них свой парк техники, включая экскаваторы разных марок - SANY, Zoomlion и другие. Сами отслеживают техническое состояние техники. Работают с договором, где прописывают полную ответственность, что для генподряда важно. Технику можно взять как с экипажем (у них есть штат аттестованных операторов), так и без.
