Балансировочные станки

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Вчера, 16:43

На производстве все чаще ловим вибрацию на старых электродвигателях и вентиляторах, из-за этого уже начали выходить из строя подшипники и ремни. Подскажите, кто реально боролся с этой проблемой? Есть ли смысл заказывать выездную балансировку или лучше искать оборудование на предприятие?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Балансировочные станки

Сообщение klonik » Вчера, 22:27

Если хочется полностью решить вопрос, советую обратить внимание на балансировочные станки для роторов https://robals-equilibro.com . Мы после один раз инвестировали в собственную линию — и теперь регулярно обслуживаем и свои, и даже партнерские роторы. Меньше простоев, ресурс оборудования вырос, подшипники не вылетают — станки реально окупаются. Ну и экономия времени колоссальная, не привязаны к мастерской какой-то.
