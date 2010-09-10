Балансировочные станки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
На производстве все чаще ловим вибрацию на старых электродвигателях и вентиляторах, из-за этого уже начали выходить из строя подшипники и ремни. Подскажите, кто реально боролся с этой проблемой? Есть ли смысл заказывать выездную балансировку или лучше искать оборудование на предприятие?
Если хочется полностью решить вопрос, советую обратить внимание на балансировочные станки для роторов https://robals-equilibro.com . Мы после один раз инвестировали в собственную линию — и теперь регулярно обслуживаем и свои, и даже партнерские роторы. Меньше простоев, ресурс оборудования вырос, подшипники не вылетают — станки реально окупаются. Ну и экономия времени колоссальная, не привязаны к мастерской какой-то.
