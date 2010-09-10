Ремонт глушителя

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Вчера, 16:50

Какая компания в Санкт-Петербурге проводит обслуживание автомобильных глушителей? Хотелось бы иметь дело со специализированным сервисным центром. Если вы знаете хорошую компанию поделитесь со мной контактами. А то я даже не знаю к кому в городе обратиться по этому вопросу.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ремонт глушителя

Сообщение klonik » Вчера, 22:33

Если вы из Санкт-Петербурга, что вы можете обратиться в компанию spb-glushac. Очень хорошие на самом деле сервисные центры, которые предлагают большой ассортимент услуг, связанных с глушителем. Условия предлагают очень хорошие на самом деле, вы можете на официальном сайте компании поближе познакомиться. А так, они даже проводят бесплатную диагностику выхлопной системы. Вы можете ежедневно с 10:00 до 15:00 пройти бесплатный осмотр, который включает проверку на наличие механических повреждений, утечек в соединениях и сварочных швах, работоспособность кислородных датчиков (лямбда-зондов) и пропускную способность системы очистки выхлопных газов (катализатора). Специалисты с опытом, поэтому я вам и советую обратиться в этот сервисный центр, и они вам помогут решить проблему с глушителем.
