Металлическая лестница

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Металлическая лестница

Сообщение zevc » Вчера, 18:21

Здравствуйте! Планирую ремонт двухэтажного дома и столкнулась с выбором лестницы на второй этаж. Хочется что-то современное, надёжное и при этом не слишком громоздкое. Подскажите, какие варианты сейчас популярны и где можно заказать качественное изделие?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Металлическая лестница

Сообщение klonik » Вчера, 22:39

Привет! Я год назад решала такую же задачу для своего дома. Спасением стала металлическая лестница с комбинированными ступенями из дерева – получилось стильно и очень прочно. Мастера приехали с замерами, предложили несколько вариантов дизайна под мой интерьер. Монтаж занял всего три дня, а гарантию дали на 5 лет. Очень довольна результатом, конструкция выглядит воздушно и совершенно не загромождает пространство!
