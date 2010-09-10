Металлическая лестница
Металлическая лестница
Здравствуйте! Планирую ремонт двухэтажного дома и столкнулась с выбором лестницы на второй этаж. Хочется что-то современное, надёжное и при этом не слишком громоздкое. Подскажите, какие варианты сейчас популярны и где можно заказать качественное изделие?
Re: Металлическая лестница
Привет! Я год назад решала такую же задачу для своего дома. Спасением стала металлическая лестница с комбинированными ступенями из дерева – получилось стильно и очень прочно. Мастера приехали с замерами, предложили несколько вариантов дизайна под мой интерьер. Монтаж занял всего три дня, а гарантию дали на 5 лет. Очень довольна результатом, конструкция выглядит воздушно и совершенно не загромождает пространство!
