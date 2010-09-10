Сообщение zevc » Вчера, 18:21

Здравствуйте! Планирую ремонт двухэтажного дома и столкнулась с выбором лестницы на второй этаж. Хочется что-то современное, надёжное и при этом не слишком громоздкое. Подскажите, какие варианты сейчас популярны и где можно заказать качественное изделие?