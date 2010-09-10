Ортопедические стельки
Ортопедические стельки
Подскажите, где в Москве можно быстро сделать качественные ортопедические стельки? Слышала, что есть места, где их изготавливают прямо при тебе за короткое время. Хотелось бы узнать адреса таких мест.
Re: Ортопедические стельки
Девочки, я недавно делала себе стельки в центре Москвы, недалеко от Краснопресненской. Там специалисты изготавливают индивидуальные ортопедические стельки буквально за двадцать минут! Всё делается под твою стопу, с учётом всех особенностей. Подробности можно посмотреть здесь https://orthoform.ru , там же можно записаться на приём. Очень удобно, что не нужно ждать неделями!
