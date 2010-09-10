Ортопедические стельки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3087
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ортопедические стельки

Сообщение zevc » Вчера, 18:34

Подскажите, где в Москве можно быстро сделать качественные ортопедические стельки? Слышала, что есть места, где их изготавливают прямо при тебе за короткое время. Хотелось бы узнать адреса таких мест.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3087
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ортопедические стельки

Сообщение klonik » Вчера, 22:47

Девочки, я недавно делала себе стельки в центре Москвы, недалеко от Краснопресненской. Там специалисты изготавливают индивидуальные ортопедические стельки буквально за двадцать минут! Всё делается под твою стопу, с учётом всех особенностей. Подробности можно посмотреть здесь https://orthoform.ru , там же можно записаться на приём. Очень удобно, что не нужно ждать неделями!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя