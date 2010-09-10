Стоматология
Стоматология
Девочки, привет! Давно хочу решиться на восстановление зубов, но боюсь высоких цен и скрытых доплат. Слышала, что в Москве есть клиники, где предлагают комплексные решения по фиксированной стоимости. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как выбирали клинику и на что обращали внимание при выборе?
Re: Стоматология
Привет! Год назад у меня была имплантация зубов и я очень довольна результатом. Выбирала клинику именно по принципу "всё включено", чтобы не было неожиданных доплат. Мне предложили фиксированную цену 48 000 рублей, куда вошли все этапы работы, консультации и материалы. Процедура прошла комфортно, врачи профессиональные, а главное – никаких сюрпризов с оплатой не возникло.
