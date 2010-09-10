Сообщение zevc » Вчера, 18:56

Девочки, привет! Давно хочу решиться на восстановление зубов, но боюсь высоких цен и скрытых доплат. Слышала, что в Москве есть клиники, где предлагают комплексные решения по фиксированной стоимости. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как выбирали клинику и на что обращали внимание при выборе?