Сообщение zevc » Вчера, 19:35

Какие преимущества имеют однобалочные мостовые краны? Где можно выгодно приобрести такую технику? Может есть компания, которая специализируется на такой технике и предлагает купить по привлекательной стоимости? Если вы знаете надежную компанию, я буду вам очень признательна за информацию.