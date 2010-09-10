DTF печать

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3087
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

DTF печать

Сообщение zevc » Вчера, 21:25

Какие преимущества у DTF печати по сравнению с другими методами? А также, буду вам очень признательна если вы мне подскажите, где можно заказать такую печать? Может, компания есть, которая предлагает такую услугу? В общем, буду вам признательна если вы мне подскажите насчет этого что-нибудь.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3087
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: DTF печать

Сообщение klonik » Вчера, 22:02

Вы можете DTF печать заказать тут https://dtfcenter.ru . У компании есть специальное для этого оборудование, готово выполнить любой объем печати. Поэтому можете смело обращаться по ссылке и заказывать печать. А насчет преимуществ такой печати перед другими заключается, если оригинальные DTF чернила от лучшего производителя обеспечивают насыщенность цвета и высокую стойкость изображений. Такое изображение устойчиво к стиркам, трению и воздействию УФ-лучей благодаря использованию гибкого полимерного слоя на плёнке. Изображение с помощью такой печати можно нанести как на хлопковые, так и на синтетические или смесовые ткани. Вы сразу увидите разницу в такой печати она ведь более качественная и самое главное яркая.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя