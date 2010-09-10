Сообщение zevc » Вчера, 21:25

Какие преимущества у DTF печати по сравнению с другими методами? А также, буду вам очень признательна если вы мне подскажите, где можно заказать такую печать? Может, компания есть, которая предлагает такую услугу? В общем, буду вам признательна если вы мне подскажите насчет этого что-нибудь.