DTF печать
DTF печать
Какие преимущества у DTF печати по сравнению с другими методами? А также, буду вам очень признательна если вы мне подскажите, где можно заказать такую печать? Может, компания есть, которая предлагает такую услугу? В общем, буду вам признательна если вы мне подскажите насчет этого что-нибудь.
Re: DTF печать
Вы можете DTF печать заказать тут https://dtfcenter.ru . У компании есть специальное для этого оборудование, готово выполнить любой объем печати. Поэтому можете смело обращаться по ссылке и заказывать печать. А насчет преимуществ такой печати перед другими заключается, если оригинальные DTF чернила от лучшего производителя обеспечивают насыщенность цвета и высокую стойкость изображений. Такое изображение устойчиво к стиркам, трению и воздействию УФ-лучей благодаря использованию гибкого полимерного слоя на плёнке. Изображение с помощью такой печати можно нанести как на хлопковые, так и на синтетические или смесовые ткани. Вы сразу увидите разницу в такой печати она ведь более качественная и самое главное яркая.
