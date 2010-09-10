Балансировочные станки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Балансировочные станки
Кто знаком с компанией «Робалс»? Что предлагает данная компания и где вообще можно поближе познакомится с такой компанией? Если кто-то из вас обращался в эту компанию, прошу мне рассказать о ней. Уж очень мне интересно чем же занимается компаний с таким интересным названием.
Re: Балансировочные станки
Компания предлагает балансировочные станки для роторов https://robals.kz . Компания очень известная на самом деле и даже очень странно, почему вы о ней не слышали. Ведь она занимается производством станков уже на протяжении 21 года. Балансировка роторов, обслуживание и модернизация балансировочных станков. Разработка и поставка оборудования для балансировочных станков (включая инструменты и запасные части). Обучение персонала работе с балансировочными станками. Предоставление информации о балансировке и других связанных темах (например, книги, статьи, методы балансировки). Организация выставок и презентаций, посвящённых балансировке. Все это входит в компетенцию данного предприятия, если вам нужно такое оборудование или услуги компании можете смело обращаться в компанию по ссылке.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя