Сообщение klonik » Вчера, 23:09

Кто знаком с компанией «Робалс»? Что предлагает данная компания и где вообще можно поближе познакомится с такой компанией? Если кто-то из вас обращался в эту компанию, прошу мне рассказать о ней. Уж очень мне интересно чем же занимается компаний с таким интересным названием.