Юридический адрес

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Юридический адрес

Сообщение zevc » 23 минуты назад

Добрый день! Слышала, сейчас есть возможность для ООО от собственника купить юридический адрес. У нас появилась такая необходимость, только как найти продавца? Если вы что-то знаете насчет этого или может быть сами покупали, подскажите? Я даже не знаю на самом деле куда лучше обращаться с этим вопросом.
