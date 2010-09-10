Сообщение zevc » 23 минуты назад

Добрый день! Слышала, сейчас есть возможность для ООО от собственника купить юридический адрес. У нас появилась такая необходимость, только как найти продавца? Если вы что-то знаете насчет этого или может быть сами покупали, подскажите? Я даже не знаю на самом деле куда лучше обращаться с этим вопросом.