Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Добрый день! Слышала, сейчас есть возможность для ООО от собственника купить юридический адрес. У нас появилась такая необходимость, только как найти продавца? Если вы что-то знаете насчет этого или может быть сами покупали, подскажите? Я даже не знаю на самом деле куда лучше обращаться с этим вопросом.
Re: Юридический адрес
Здравствуйте, вы можете тут https://adresa24.ru/moskva/ посмотреть какие юридические адреса вообще предлагают. По крайней мере данная компания предлагает адреса в современных бизнес-центрах и офисах, что важно для проведения выездной проверки. Передача от собственника помещения, владелец составляет письмо, подтверждающее факт аренды, которое передаётся в налоговые органы. Компания владеет помещениями и предоставляет их без наценок, что делает услуги доступными. Предоставляется заключение соглашения на переадресацию звонков и корреспонденции, что позволяет всегда быть на связи с официальными инстанциями и деловыми партнёрами. Попробуйте обратиться в компанию по ссылке, мне кажется, самый простой и легкий приобрести сейчас юридические адреса.
