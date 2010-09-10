Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Сегодня, 18:03

Девочки, привет! Подскажите, а есть сейчас медицинская клиника или может быть центр медицинский, где можно пройти не только очно консультацию, но и дистанционно. Ведь иногда только нужна расшифровка анализов или назначение по ним препаратов и идти лично на прием к врачу не хочется. Если вы знаете такую клинику, подскажите?
