Девочки, привет! Подскажите, а есть сейчас медицинская клиника или может быть центр медицинский, где можно пройти не только очно консультацию, но и дистанционно. Ведь иногда только нужна расшифровка анализов или назначение по ним препаратов и идти лично на прием к врачу не хочется. Если вы знаете такую клинику, подскажите?
Привет, мне кажется сейчас многие клиники частные такое практикуют, потому что удобно не только для пациента, но и для самих врачей, в том числе. Обратитесь в сеть центров «Доктор Боголюбов» https://bogolubov.center/ у них есть возможность пройти консультацию дистанционно. Самое главное, что в штате есть очень много даже узких специалистов с большим стажем и попасть к ним вообще не сложно. Я сама хожу в клинику, которая ближе ко мне находиться. Часто сдаю анализы, делаю УЗИ и очень нравится. Всегда вежливый персонал, очень удобно получается и выгодно. Рекомендую и вам попробовать, тем более ценник на услуги очень приемлемый, думаю вы сможете центры оценить по достоинству. Попробуйте обратиться, мне кажется, вам понравится.
