Софт для cs2
Я знаю, что не рекомендует использовать софт для counter strike 2. Такие программы дают нечестные преимущества, изменяют работу игры и могут привести к бану. Уверена, что ни одному игроку этого бы не хотелось. Вот мне стало и интересно, а вы используете все-таки софт или нет?
