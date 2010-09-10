Сообщение zevc » 21 минуту назад

Я знаю, что не рекомендует использовать софт для counter strike 2. Такие программы дают нечестные преимущества, изменяют работу игры и могут привести к бану. Уверена, что ни одному игроку этого бы не хотелось. Вот мне стало и интересно, а вы используете все-таки софт или нет?