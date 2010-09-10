Софт для cs2

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3090
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Софт для cs2

Сообщение zevc » 21 минуту назад

Я знаю, что не рекомендует использовать софт для counter strike 2. Такие программы дают нечестные преимущества, изменяют работу игры и могут привести к бану. Уверена, что ни одному игроку этого бы не хотелось. Вот мне стало и интересно, а вы используете все-таки софт или нет?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей