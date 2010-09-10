Софт для cs2

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Софт для cs2

zevc » Вчера, 19:05

Я знаю, что не рекомендует использовать софт для counter strike 2. Такие программы дают нечестные преимущества, изменяют работу игры и могут привести к бану. Уверена, что ни одному игроку этого бы не хотелось. Вот мне стало и интересно, а вы используете все-таки софт или нет?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Софт для cs2

klonik » Вчера, 21:53

Если честно, использую софт для counter strike 2, но с большой осторожностью и только проверенный. В принципе каждый сможет воспользоваться таким софтом ничего сложного в этом нет. Зарегистрироваться на сайте VRedux нужно будет, приобрести подписку. Установить необходимые компоненты (Visual CRedistributable, DirectX, архиватор вроде WinRAR или 7zip). Настроить Steam (отключить участие в бета-тестировании клиента Steam и убедиться, что в параметрах запуска игры нет команды -vulkan). Скачать и запустить лоадер, авторизоваться и дождаться инициализации чита. Кстати, есть поддержка, которая работает в популярных соцсетях. Специально было это сделано, чтобы каждый пользователь смогу воспользоваться помощью.
