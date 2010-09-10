Отель

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3092
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Отель

Сообщение klonik » Сегодня, 11:44

Ребята, добрый вечер! Кто был и может поделиться информацией об отелях «Алеан Селект» в Ольгинке Краснодарского края? Рассматриваем отдых там. Спасибо!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3092
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Отель

Сообщение zevc » Сегодня, 17:39

Приветствую! «Алеан Селект» представляет собой сеть современных отелей и апартаментов в курортном поселке Ольгинка, ориентированных на комфортный семейный и активный отдых. Отели https://aleanolginka.ru/ предлагают разнообразные номера с современным ремонтом, собственные пляжи, бассейны и развитую инфраструктуру. Это хороший выбор для всей семьи, кто хочет сочетать пляжный отдых с экскурсиями по Краснодарскому краю.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей