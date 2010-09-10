Отель
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Отель
Ребята, добрый вечер! Кто был и может поделиться информацией об отелях «Алеан Селект» в Ольгинке Краснодарского края? Рассматриваем отдых там. Спасибо!
Re: Отель
Приветствую! «Алеан Селект» представляет собой сеть современных отелей и апартаментов в курортном поселке Ольгинка, ориентированных на комфортный семейный и активный отдых. Отели https://aleanolginka.ru/ предлагают разнообразные номера с современным ремонтом, собственные пляжи, бассейны и развитую инфраструктуру. Это хороший выбор для всей семьи, кто хочет сочетать пляжный отдых с экскурсиями по Краснодарскому краю.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей