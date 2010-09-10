Подскажите
Всем доброго вечера! Сориентируйте, пожалуйста, какие основные направления обучения существуют в нефтяной и газовой отрасли? На кого лучше пойти учиться? Спасибо.
Добрый вечер! Вообще это довольно обширная область обучения, которая охватывает геологию, бурение, добычу, переработку нефти и газа, а также транспортировку и хранение. Например, здесь http://institut-neftigaz.ru/ есть курсы по инженерии, экологии, эксплуатации, безопасности и управлению в данной деятельности.
