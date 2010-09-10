Фильмы про войну

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Níell
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Сообщение Níell » Сегодня, 17:31

Посоветуйте сильную военную драму, основанную на реальных событиях. Интересует не пафосный патриотизм, а показ ужаса, братства и человечности на войне. Что-то вроде «Спасти рядового Райана» по уровню воздействия, но, возможно, более современное. Что произвело на вас неизгладимое впечатление? И где смотреть, чтобы звук и картинка были на уровне, соответствующим тяжести темы?
Sotas
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Фильмы про войну

Сообщение Sotas » Сегодня, 17:58

Обязательно посмотрите «По соображениям совести». Это мощнейшая драма о медике, который отказывается брать в руки оружие во время Второй мировой, но спасает десятки жизней. Фильм поражает своей эмоциональной силой, отсутствием черно-белых красок и уважением к подвигу совести. Для такого кино техническое качество просмотра крайне важно. Я смотрел его на Лордфильм и был впечатлен: детализированная картинка в HD позволила разглядеть каждую эмоцию на лице главного героя, а безупречный звук, от тишины до грохота боя, полностью погружал в происходящее. Сайт работал без единого сбоя, что позволило прочувствовать всю глубину этой тяжелой, но необходимой истории.
