Сообщение Níell » Сегодня, 17:31

Посоветуйте сильную военную драму, основанную на реальных событиях. Интересует не пафосный патриотизм, а показ ужаса, братства и человечности на войне. Что-то вроде «Спасти рядового Райана» по уровню воздействия, но, возможно, более современное. Что произвело на вас неизгладимое впечатление? И где смотреть, чтобы звук и картинка были на уровне, соответствующим тяжести темы?