Материалы для наружной рекламы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3095
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Материалы для наружной рекламы

Сообщение zevc » Сегодня, 14:10

Девочки, помогите советом! Нужно срочно заказать листовые материалы для рекламной конструкции, но не знаю, куда обратиться. Важно, чтобы была доставка в регионы и широкий выбор продукции.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя