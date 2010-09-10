Материалы для наружной рекламы
Материалы для наружной рекламы
Девочки, помогите советом! Нужно срочно заказать листовые материалы для рекламной конструкции, но не знаю, куда обратиться. Важно, чтобы была доставка в регионы и широкий выбор продукции.
Re: Материалы для наружной рекламы
Когда мне понадобились материалы для баннера, я долго выбирала поставщика. Остановилась на https://mir-t.com , потому что там действительно впечатляющий выбор всего необходимого. Заказ пришел в мой город за неделю, что для региона очень быстро. Качество материалов отменное, цены конкурентные. Очень довольна покупкой и обязательно буду заказывать еще!
